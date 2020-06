Campania: De Luca, governo imponga modello Olanda per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi capita di seguire i tg e sono obbligato a seguire gli Stati generali. A livello di governo si potrebbe fare un piano di lavoro per i giovani del Sud da mandare nella pubblica amministrazione. Abbiamo dimostrato che si può fare. Governo prenda esempio e dia concretezza a questi Stati generali”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Cosa utile sarebbe chiudere i battenti, fare un programma di governo e non di cerimonie. Per il Sud far ripatire subito i concorsi, agevolazioni fiscali per chi investe in Zes meridionali, detassazione completa degli utili di impresa, portare al Sud il modello olandese. Obbligo di investire per imprese pubblice del 35 percento per il Sud. Ciò basterebbe”.(Ren)