Campania: De Luca, abbiamo scoperto le "eccellenze" Azzolina e Bonafede

- "Ci stiamo preparando a tamponi a tutti i docenti. Per carità non apro il capitolo della scuola, il più massacrato e totalmente subordinato a logica della politica politicante. Esprimiamo profonda gratitudine a ministro della pubblica istruzione perché non sappiamo quando e come ripartirà il nuovo anno scolastico. Due eccellenze nel governo, oltre Azzolina anche alla giustizia. Era difficile fare meglio. Dai giornali abbiamo appreso che a casa loro, in poltrona, si stavano rilassando alcuni capi della camorra, della 'ndrangheta, qualcuno prendeva anche il reddito di cittadinanza, mentre il ministro della Giustizia era impegnato ad aggiustarsi pochette nella tasca della giacca, di due misure inferiori a quella necessaria. Parole inadatte a descrivere questo mondo che abbiamo avuto la fortuna di conoscere”. Lo ha detto Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)