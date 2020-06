Piemonte: Cirio, 4 anni per completare l'autostrada Asti-Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro anni per completare i 9 chilometri mancanti dell’Asti-Cuneo: due e mezzo per il primo lotto che va da Alba a Verduno, e un anno e mezzo per terminare quello da Verduno a Cherasco. È il cronoprogramma annunciato oggi dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che al Castello di Grinzane Cavour ha convocato i vertici della società concessionaria per fare il punto sulla data di partenza dei lavori. Presente l’intera Giunta regionale, a cominciare dal vicepresidente Fabio Carosso e dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Marco Gabusi. Con loro i presidenti delle Province di Asti e Cuneo, Paolo Lanfranco e Federico Borgna, una delegazione di sindaci del territorio guidata dai primi cittadini di Alba, Asti e Cuneo. A rappresentare la società Autostrada Asti-Cuneo il presidente Giovanni Quaglia e l’amministratore delegato Bernardo Magrì. “Le opere bisogna finirle. Dopo aver completato in un anno dal nostro insediamento l’ospedale di Verduno, che sarà operativo pienamente da luglio, adesso possiamo concentrarci sull’Asti-Cuneo, che il nostro territorio aspetta da più di 30 anni”, ha dichiarato il presidente Cirio al termine dell’incontro. (segue) (Rpi)