Campania: Grassi (Lega), De Luca pensi a sanità irpina invece di offendere Salvini

- "In provincia di Avellino la sanità è in affanno, dimezzato il numero degli interventi, con liste d'attesa che sfiorano i cinque mesi. Questa è la realtà e De Luca si preoccupa solo di offendere Salvini, tra l'altro in modo puerile". Lo ha affermato in una nota il senatore Ugo Grassi (Lega): "Quello che il governatore non sa o non capisce perché pensa solo a divertire il suo pubblico, è che investire sull'ospedale di Solofra consentirebbe di alleggerire il Moscati dal surplus di interventi a cui è chiamato, dando così reale attuazione all'accorpamento dei due ospedali e fornendo all'intera popolazione del Salernitano fino a Napoli e Benevento un'offerta sanitaria di primo livello e di grande operatività". Grassi ha proseguito: "Nulla sappiamo più dei sette milioni di euro da destinare al Landolfi. Per non parlare dell'ospedale Maffucci, dismesso da anni, ed il presidio ospedaliero di Bisaccia". Grassi ha concluso: "Non si capisce, inoltre, perché il governatore De Luca abbia provato a favorire, senza successo, le province di Napoli, Caserta e Salerno con nuove strutture, realizzate e mai utilizzate. Solo uno sperpero di soldi pubblici". (Ren)