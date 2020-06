Abruzzo: Marsilio su bonifica discariche di Bussi, governo non risponde, ora fronte comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è tornato sulla questione della bonifica delle discariche di Bussi dopo l'annullamento d'ufficio, ed in via di autotutela, del provvedimento di aggiudicazione del bando di gara da parte del ministero dell'Ambiente. "Abbiamo chiesto un confronto con il ministero ma non ci hanno nemmeno risposto, speravamo in una leale collaborazione istituzionale: noi ci siamo proposti e messi a disposizione per aprire un tavolo, spiegare le nostre ragioni e comprendere anche quelle del ministero”, ha detto. Adesso, ha aggiunto, lavoreremo insieme alla provincia di Pescara e al comune di Bussi per far pronunciare i tribunali sulla correttezza di questa decisione. “Un fronte comune che tutto il territorio sta portando avanti per la bonifica di questi siti e per togliere queste sostanze tossiche e pericolose per la comunità: purtroppo a Bussi, dove dopo troppi anni si era arrivati finalmente ad avere una gara di appalto e un'impresa che da almeno un anno avrebbe potuto iniziare questi lavori e portare alla bonifica di un pezzo di questo sito, si è interrotto tutto”, ha spiegato il presidente. (segue) (Com)