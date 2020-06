Napoli: in arrivo nuovo treno metropolitana linea 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato nella notte del 17 giugno, dal Porto di Saragozza, il secondo dei 20 nuovi treni per la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, realizzati dalla società spagnola Caf, Construcciones y auxiliar de ferrocarrilles. Il treno, delle dimensioni di 108 m di lunghezza per un totale di 1.200 posti passeggeri, sarà trasferito al deposito di Piscinola per il montaggio delle singole carrozze e le necessarie prove tecniche. La nuova flotta di treni, ha spiegato il Comune in una nota, sono dotati di moderni strumenti tecnologici con attenzione alle esigenze degli utenti a mobilità ridotta e consentiranno di ridurre sensibilmente i tempi di attesa aumentando il livello generale del servizio. L'arrivo dei nuovi treni si è reso necessario sia per soddisfare le esigenze dei flussi di utenza costantemente in aumento, sia per il completamento delle nuove stazioni che porteranno alla chiusura dell'anello metropolitano della linea 1, con l'attivazione anche della Stazione Centro Direzionale prevista nel 2022. "Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato l'assessore Piscopo - di essere riusciti a garantire, in un momento difficile determinato dall'emergenza sanitaria, l'arrivo a Napoli anche del secondo treno della Linea 1 della Metropolitana, che entrerà ufficialmente in esercizio nel 2021, in linea con il programma di dismissione dei vecchi treni. Grazie a una positiva sinergia tra il Comune di Napoli, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania, la società spagnola Caf, la nostra società partecipata Anm saremo in grado di ampliare il numero dei convogli a disposizione dell'utenza, diminuendo così i tempi di attesa e garantendo più elevati standard di sicurezza tecnologica e di comfort", ha concluso l'assessore. (Ren)