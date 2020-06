Regionali: Laboccetta (Polo Sud), da fonti romani Salvini orientato verso corsa solitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo è Piazza Italia, sostiene la fonte, riconducibile ai fratelli Bernardo - ha spiegato Laboccetta - Una Spa che pesa e conta parecchio in Campania e non solo. Vedremo nei prossimi giorni. La verità, per ora, è nota a Salvini, ed a una ristrettissima cerchia di suoi amici. Ma credo sia giunto il momento di scoprire le carte e di fare chiarezza. Lo chiedo con forza, e penso a buon diritto, insieme a tantissimi cittadini Campani e militanti, che fanno politica per passione, e che non vogliono salire sul carro di Vincenzo De Luca. Si può anche perdere. Ma con onore e dignità. Questa volta spero di trovare la condivisione del Presidente Berlusconi che dalla Campania ha sempre avuto tanto. La Meloni da tempo ha capito il gioco di Salvini soprattutto al Sud. E fa benissimo a difendere pesantemente Fitto che resta il migliore per battere Emiliano. A patto che la si smetta con la politica dei veti”, ha concluso l'ex deputato di Napoli. (Ren)