Lavoro: Serrapica (Lega circoli Meridione), Lsu, tramutare contributi figurativi in contributivi

- "Come Lega dei circoli per il Meridione ci stanno a cuore le questioni sociali che riguardano il mondo operaio e dei lavoratori e siamo attenti a sviluppare proposte concrete rispetto alle tante sollecitazioni che ci arrivano". Così in una nota Vittorio Serrapica, presidente campano della Lega dei circoli per il Meridione. "Una di queste - ha proseguito - in questi giorni, ci è arrivata dagli Lsu, lavoratori socialmente utili, che ai fini pensionistici ricevono contributi meramente figurativi e non effettivi. La nostra proposta è quella, in tal senso, di attuare una sorta di 'condono' al fine di dare la possibilità agli Lsu di riscattare, con un una tantum a scaglioni di 5 o 10 anni, i contributi figurativi, facendo così conteggiare in maniera contributiva ai fini pensionistici gli anni di lavoro svolti, dando una prospettiva di maggiore dignità a questo bacino di lavoratori", ha concluso Serrapica. (Ren)