Napoli: de Magistris a De Luca, istituire tavolo operativo per misure di sostegno al reddito

- "Lo scorso primo giugno ho inviato una mia lettera che riguardava la drammatica situazione, aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, della crescita esponenziale della disoccupazione e la richiesta di istituzione di un tavolo per adottare misure per il suo contrasto e per il sostegno al reddito". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una lettera indirizzata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Purtroppo - ha proseguito de Magistris - devo constatare con rammarico che, ad oggi, non c'è stata alcuna risposta. Eppure, come è ben a Tua conoscenza, il tessuto economico e civile della nostra città è stato messo a dura prova dagli effetti devastanti della pandemia ed è causa preoccupante di una crescente tensione sociale, collegata alla perdita od alla maggiore precarietà del lavoro. Nella nota ribadivo la massima collaborazione dei miei Uffici con le strutture della Regione Campania, così come si è realizzata, in modo proficuo, su molte altre questioni, grazie anche all'impegno del tuo vice presidente, Fulvio Bonavitacola". La nota di de Magistris a De Luca così si conclude "a tal proposito, ti rinnovo la richiesta di istituire, con cortese urgenza, un 'tavolo operativo' per affrontare le emergenze e il crescente disagio sociale, a cui occorre fornire adeguate risposte. Confido, nuovamente, in un tuo positivo riscontro". (Ren)