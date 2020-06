Napoli: Nonno (Fd'I), pericolose trivellazioni in area flegrea, De Luca non sia silente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le trivellazioni a fini geotermici iniziate in gran segreto, con la collaborazione istituzionale della Regione Campania, negli scorsi anni nell'area Flegrea rappresentano un procedimento ad alto rischio per l'intera area, per il quale il Governatore De Luca non può più avere un atteggiamento silente". Così in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia. "Le popolazioni che abitano la zona a cavallo tra Napoli e Pozzuoli - ha proseguito Nonno - non sono state minimamente coinvolte nel processo, cosi come non sono stati coinvolti i Sindaci e gli amministratori dei comuni interessati, i quali sono fortemente preoccupati, essendo questa zona una delle più attive della Regione da un punto di vista vulcanico. L'utilizzo di questa fonte di energia, con la scusa della green economy, può creare enormi problemi ai cittadini, non ultimo a causa delle continue esalazioni che escono dal sottosuolo. Queste trivellazioni possono rappresentare un grave problema. La commissione ambiente della Regione Campania, i partiti ambientalisti, i Verdi come mai tacciono su questa vicenda?", ha concluso l'esponente di Fd'I.(Ren)