Napoli: Giornata rifugiato, domani le iniziative del Comune

- Domani, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, l'amministrazione comunale con il sindaco Luigi de Magistris deporrà in mare una corona di fiori "per rendere omaggio e ricordare tutte le donne, uomini e bambini che hanno perso la vita nei drammatici viaggi migratori o che sono state vittime dello sfruttamento del lavoro". L'appuntamento è per domani, ore 10, presso la Rotonda Diaz. In serata poi il Maschio Angioino sarà illuminato ad effetto aderendo così all'iniziativa dell'Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. (Ren)