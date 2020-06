Campania: Ciarambino (M5s), fondi europei occasione persa, invertiremo la tendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"I fondi europei rappresentano un'opportunità fondamentale di crescita e rilancio per la Campania, che a tutt'oggi figura nell'elenco delle regioni meno sviluppate in Europa. Un'opportunità sistematicamente persa, se è vero che ad oggi siamo sestultimi in Italia con poco più del 27 per cento di spesa certificata". Lo ha dichiarato la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Parliamo di miliardi di euro disimpegnati - ha proseguito la candidata alla presidenza della Regione Campania - che si potevano e dovevano investire in importanti opere infrastrutturali pubbliche, in progetti di rilancio come quello, miseramente fallito, del centro storico di Napoli, nel sostegno alle imprese e nella crescita delle competenze per l'occupazione, oltre che nelle politiche di sviluppo rurale. Abbiamo il dovere di invertire una tendenza caratterizzata dalla lentezza nel processo di predisposizione dei bandi e nella successiva gestione delle procedure di gara, che ha portato a un sistematico rischio di non raggiungere i target di spesa intermedi e a dover ricorrere frettolosamente a progetti di minore portata, comportando una spesa inutile e senza una visione strategica".