Tlc: Tim, accesa banda ultralarga nelle aree bianche di 54 comuni in provincia di Trento

Tim ha completato la prima fase di interventi urgenti per lo sviluppo della banda ultralarga nella provincia di Trento, a seguito dell'emergenza Covid-19, rendendo disponibili i collegamenti ad alta velocità nelle aree bianche di 54 comuni distribuiti sull'intero territorio, attraverso l'accensione di circa 388 armadi stradali collegati alla fibra ottica. Stando al relativo comunicato stampa, grazie a questo importante intervento infrastrutturale, effettuato in sinergia con la provincia autonoma di Trento e con le amministrazioni locali, oltre 45 mila unità immobiliari possono ora usufruire dei servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps. L'iniziativa, prosegue la nota, ha dato tempestiva risposta, attraverso un intenso programma di attivazioni, alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali istituzioni e autorità del paese, con particolare riferimento all'articolo 82 del decreto Cura Italia, all'ordinanza della presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga. Un insieme di misure che richiedevano agli operatori di adottare ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture di rete e a garantirne il funzionamento e l'operatività, migliorandone la disponibilità, la qualità e la capacità di gestire i picchi di traffico in questa fase.