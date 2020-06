© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vincenzo De Luca (noto tifoso della Juve) non offenda Salvini, Meloni ed il centrodestra e se proprio non riesce a parlare di programmi e cose serie, del futuro dei campani, chieda, piuttosto, lui scusa per avere insultato i napoletani in piazza". Lo ha scritto sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania.(Ren)