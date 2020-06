Campania: Zinzi (Lega), De Luca prova a nascondere il suo malgoverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto del vano tentativo di De Luca in campagna elettorale di nascondere gli ultimi cinque anni di cattivo governo in Campania. Oggi, infatti, De Luca deve fare i conti ancora con le barelle nei corridoi degli ospedali e liste di attesa infinite. Dal policlinico di Caserta ancora in costruzione fino all'impegno non mantenuto in piena pandemia di riconoscere una gratifica ai sanitari impegnati nella lotta al Covid; da un piano ospedaliero deficitario per gran parte della nostra Regione al futuro dei lavoratori precari della Sanità, che dopo essere stati magnificati come eroi rischiano in gran numero di essere mandati a casa. La lista del conto da saldare è lunga e i cittadini lo ricorderanno". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi.(Ren)