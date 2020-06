Campania: Cirielli (Fd'I), da De Luca cialtroneria politica e linguaggio sessista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il linguaggio politicamente scurrile e vigliacco con cui De Luca apostrofa la leader della destra italiana, Giorgia Meloni, sorprende solo chi non lo conosce”. Lo ha dichiarato in una nota, il questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Da anni siamo abituati ai suoi facili insulti, spesso pronunciati tramite qualche tv compiacente foraggiata da aziende pubbliche e in assenza di contraddittorio. Il suo sessismo e la sua cialtroneria politica sono ampiamente noti a tutti, ma scarsamente pubblicizzati dai media locali e nazionali, spesso renitenti". Cirielli ha aggiunto: "Nessuno però può certamente dimenticare la sua malvagità quando, in un momento di particolare difficoltà per le polemiche sollevate da una brava consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, non sapendo come rispondere alle sue mancanze politiche e amministrative, non esitò ad apostrofarla vilmente come una “chiattona”. E oggi, come al solito, eccelle nuovamente nella sua specialità di gallo sulla monnezza”. (segue) (Ren)