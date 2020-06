Campania: Cirielli (Fd'I), da De Luca cialtroneria politica e linguaggio sessista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha proseguito: "De Luca, approfittando della pochezza di un governo scialbo sostenuto dal suo partito, ha conquistato la scena mediatica con il cabaret e l’invettiva. Ma le vicende sulla sanità campana parlano chiaro. Così come il suo fallimento amministrativo e politico sul risanamento ambientale, dissesto idrogeologico, terra dei fuochi, ciclo dei rifiuti e sui trasporti via terra (ferrovie, autobus ecc..) e via mare (traghetti) con i cittadini campani costretti a viaggiare quotidianamente su mezzi da terzo mondo; senza dimenticare, infine, quello sul lavoro, con centinaia di milioni di euro utilizzati come regalie per alimentare sempre le sue “fritture di pesce” anziché investirli per politiche attive finalizzate a incrementare l’occupazione". Cirielli ha concluso: "De Luca è una vergogna nazionale. Accenda il cervello prima di parlare di Meloni”. (Ren)