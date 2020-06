Campania: Pionati (Adc), De Luca è uno sceriffo da operetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il motto di De Luca è 'forte coi deboli, debole coi forti'. Questo sceriffo da operetta fa il gradasso con i cittadini comuni, ai quali riserva insulti, minacce e lanciafiamme, e si associa per pura convenienza ai gruppi organizzati che violano tutte le regole. Siamo felicissimi per la vittoria del Napoli, ma crediamo che la Campania meriti una guida diversa: accanto ai complimenti alla squadra, un governatore serio avrebbe dovuto condannare manifestazioni tanto pericolose per la salute pubblica". Lo ha dichiarato in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati. (Ren)