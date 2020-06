© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parlano della festa dei tifosi e non del piano sociale della Campania che ha portato un miliardo di euro nelle tasche dei cittadini. Non hanno detto una parola sulle pensioni, sugli aiuti a famiglie e imprese. Queste cose in Italia non fanno notizia. Ma lo fa l’assembramento dei tifosi”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)