Abruzzo: ambiente, domani web meeting rilancio e sviluppo post Covid-19 per aree rurali (2)

- L'incontro è articolato in due sessioni. La prima si svolgerà dalle 10.30 alle 12.30 e sarà dedicata agli interventi politico-istituzionali e dei rappresentanti delle associazioni di categoria. I lavori saranno aperti dai saluti di Emanuele Imprudente, vicepresidente della regione Abruzzo e asssessore regionale con delega all'agricoltura; Carlo Corazza, capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Antonio Parenti, capo della rappresentanza in Italia della Commissione europea e Lucio Zazzara, presidente del Parco nazionale della Majella. La sessione continuerà con l'intervento degli eurodeputati Luisa Regimenti, Andrea Cozzolino, Mario Furore, Aldo Patriciello e dei rappresentanti locali di Confederazione italiana agricoltori, con il vicepresidente Mauro Di Zio, Coldiretti Abruzzo, con il direttore regionale Giulio Federici e Confagricoltura L'Aquila, con il vicedirettore Stefano Fabrizi. La sessione vedrà la moderazione di Angelo De Nicola, giornalista e scrittore. (segue) (Gru)