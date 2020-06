Infrastrutture: Ferrovie, approvato progetto definitivo tratta Hirpinia-Orsara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie dello Stato italiane ha annunciato un ulteriore passo avanti nella realizzazione della nuova linea Napoli-Bari: il progetto definitivo della tratta Hirpinia-Orsara, secondo lotto della Apice-Orsara, è stato approvato dal commissario straordinario di governo, nonché amministratore delegato e direttore generale di Rete ferroviaria italiana (Rfi) con l’ordinanza n. 47. Stando al relativo comunicato stampa, l’avviso di preinformazione per l’avvio delle procedure negoziali è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (Guue). Il finanziamento dell’intervento, dal valore di oltre 1,5 miliardi di euro, è previsto nell’aggiornamento 2018–2019 del contratto di programma 2017–2021 parte investimenti, il cui iter autorizzativo è prossimo alla conclusione. Il tratto Hirpinia-Orsara, prosegue la nota, è uno dei lotti più importanti dell’itinerario Napoli-Bari: il tracciato in galleria, lungo circa 25 chilometri, consentirà di completare il collegamento fra la futura stazione di Hirpinia, in territorio campano, e quella di Orsara, in territorio pugliese, con benefici in termini di capacità di traffico e riduzione dei tempi di viaggio per treni passeggeri e merci. (segue) (Com)