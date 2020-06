Napoli: prima apertura per mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Primo giorno di apertura per il mercato coperto Campagna Amica di Fuorigrotta a Napoli ed è subito amore per i cittadini napoletani". Lo hanno annunciato Coldiretti Napoli e Campagna Amica che hanno dato il via questa mattina al più grande mercato contadino del Sud Italia. I consumatori partenopei, ordinatamente in fila nel rispetto delle prescrizioni anticovid, hanno atteso di entrare nella struttura di mille metri quadrati coperti e trecento scoperti, all’interno del Parco San Paolo, nei pressi dello stadio omonimo. L’ambizione di Coldiretti e di Campagna Amica è "fare di questo mercato coperto un luogo che diventi in breve tempo un punto di riferimento per la città: dove poter fare una spesa consapevole, sicura, di qualità e garantita dai produttori, ma anche un luogo di aggregazione sociale e di cultura del cibo, attraverso eventi di formazione". I giorni di apertura sono mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15 e sabato dalle 10 alle 19. Hanno espresso soddisfazione per la realizzazione di un progetto a lungo accarezzato il vicepresidente nazionale di Coldiretti Gennarino Masiello, il presidente della Coldiretti Napoli Andrea D’Ambra, il direttore provinciale e regionale Salvatore Loffreda. Hanno partecipato al primo giorno di mercato anche i direttori provinciali Vincenzo Tropiano, Giuseppe Miselli e Gerardo Dell’Orto, che hanno celebrato la ricca presenza di aziende agricole anche da Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. Bilancio decisamente positivo anche per Valentina Stinga, presidente di Agrimercato San Paolo. (Ren)