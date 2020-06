Emilia Romagna: Piccinini (M5s), troppa confusione su riapertura centri estivi per l'infanzia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piccinini ha poi proseguito: "Anche sulla gestione delle procedure per l'organizzazione dei centri in caso di accertamenti di eventuali casi positivi, oggi la vicepresidente Schlein ci ha assicurato che verrà emanata una circolare con le direttive da seguire, ma ci stupisce il fatto che non sia stata adottata prima visto che mancano pochi giorni alla loro apertura. Un ritardo che stride con l'immagine da 'primi della classe' che la Regione sta cercando, in modo quasi ossessivo, di dare di se stessa". Infine l'esponente in consiglio regionale dell'Emilia Romagna del Movimento cinque stelle ha concluso così il suo intervento: "Come avevamo ribadito anche in una nostra risoluzione, bocciata però dalla maggioranza in Commissione, servono anche ulteriori risorse per garantire una riapertura omogenea dei servizi 0-3 proprio per evitare che la confusione attorno a protocolli e linee guida spinga i centri a non aprire, creando così un altro pesante disagio ai genitori e ai loro bambini". (Ren)