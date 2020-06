Napoli: Antonella Di Pietro presiederà il tavolo del made in Naples

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con decreto sindacale è stata nominata la creative director Antonella Di Pietro quale presidente del tavolo di consultazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Naples e del brand della città di Napoli We Are Napoli". Lo ha riferito in una nota il Comune di Napoli. L'assessore comunale Alessandra Clemente ha affermato: "Scelta tra diverse figure di altissimo livello che si sono proposte, rispondendo all'avviso pubblico diffuso dal Comune di Napoli, Antonella Di Pietro, napoletana che lavora da anni in tutto il mondo, rappresenta una garanzia di visione internazionale e porta con sè un know-how sviluppato negli ambienti dell'arte, della moda e della promozione". (Ren)