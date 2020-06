Imprese: Eni, accordo con comune Massafra per sviluppo iniziative di economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni e il comune di Massafra (Taranto) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per costruire un percorso di economia circolare e mobilità sostenibile con molteplici iniziative: l’obiettivo è promuovere modelli virtuosi di mobilità che favoriscano la riduzione delle emissioni, filiere industriali innovative per realizzare nuovi prodotti attraverso il riciclo e diffondere tra i cittadini, i giovani in particolare, una cultura della circolarità e della difesa dell’ambiente mediante la gestione corretta delle materie prime, degli scarti e dei rifiuti. Stando a una nota della società, alcune iniziative (come la promozione della raccolta domestica degli oli alimentari esausti al fine di rendere più agevole il conferimento del rifiuto potenzialmente dannoso per l’ambiente che Eni trasforma in biocarburante nella bioraffineria di Venezia) sono già state individuate. Il comune di Massafra, si legge nella nota, è da tempo impegnato per lo sviluppo dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile, anche grazie a sinergie tra realtà industriali locali e nazionali. In particolare, nel 2017, con il contributo di Ecopneus e dell'azienda Irigom, il comune si è distinto per il progetto di una strada ecosostenibile caratterizzata da un asfalto composto da una miscela innovativa, contenente anche polverino da pneumatici esausti generati dal circuito del riciclo, anche al fine di contribuire alla riduzione dell’impatto acustico del traffico. Con il sostegno accademico del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’università degli studi di Parma, in occasione del rifacimento di una strada nel comune di Massafra che verrà realizzato nel prossimo mese di luglio, Eni verificherà le performance di un particolare asfalto contenente bitume modificato con polimeri e polverino da pneumatici esausti. (Com)