Regionali: Laboccetta (Polo Sud), da fonti romani Salvini orientato verso corsa solitaria

- “Bisogna riconoscere che Stefano Caldoro è un grande incassatore. Da oltre 6 mesi resiste ai bombardamenti quotidiani di Matteo Salvini, del fuoco amico di Forza Italia Campania, e dei giochetti di alcuni consiglieri fraudolenti". Lo ha dichiarato in una nota Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli del Pdl. "Caldoro - ha proseguito il presidente di Polo Sud - si è dovuto blindare, con i suoi fedelissimi, al quarto piano del Centro Direzionale di Napoli. Berlusconi gli ha imposto la consegna del silenzio promettendogli che prima o poi tornerà dalla Francia per venirlo a liberare. Vedremo. Ma sembra che il leader leghista, soprattutto in queste ultime ore, stia veramente sul punto di cambiare tattica e strategia. Una fonte romana, solitamente bene informata, mi ha riferito che Salvini sarebbe orientato, anche a seguito di recenti sondaggi, verso una corsa in solitaria in Campania. Per il suo partito, gli hanno suggerito alcuni esperti di flussi elettorali, sarebbe più conveniente. Forse, e ripeto forse, ho scoperto quali sono le sue vere carte. Almeno in Campania. Infatti, dopo aver ripetutamente bocciato, ma senza effetto, la proposta di Berlusconi per la nostra regione, Salvini avrebbe individuato (secondo la mia fonte riservata) il cosiddetto nome nuovo pronto per una grande e difficile avventura. Si tratterebbe di un facoltoso imprenditore che opera con il suo gruppo nel campo dell'abbigliamento nei centri commerciali. Uno che conta su grandissime risorse finanziare, e anche su alcune migliaia di dipendenti". (segue) (Ren)