Sardegna: Todde, monitoraggio constante a garanzia efficienza mobilità Isola (3)

- "È necessario avviare tempestivamente ogni azione per il rilancio turistico ed economico dell'Isola contemplando l'applicazione di tutte le disposizioni per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto", ha sottolineato l'assessore Todde. Durante i meeting è emersa l'esigenza di mantenere un costante monitoraggio dell'offerta di trasporto per prevenire le criticità e garantire un adeguato diritto alla mobilità per i cittadini sardi. "La nostra Isola - ha concluso l'esponente della giunta Solinas - si conferma ancora una volta una delle mete più ambite per le vacanze a livello internazionale e l'impegno della Regione è costante nel voler risolvere il nodo trasporti che è strettamente legato al comparto turistico". (Com)