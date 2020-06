Sardegna: solidarietà Sanna su scritte contro sindaco Villagrande Strisaili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale degli Enti locali della Sardegna, Quirico Sanna, giudica un "gesto ignobile, opera di vigliacchi che hanno agito con il favore delle tenebre, contro un sindaco benvoluto dalla sua comunità, in prima linea per tutelare il presente e garantire un futuro prospero al territorio". Così Sanna esprime la ferma condanna per le scritte intimidatorie apparse sui muri degli uffici comunali, a Villanova Strisaili, contro il sindaco di Villagrande Strisaili, Alessio Seoni. "Con la speranza che gli autori di questo atto vile vengano individuati al più presto - afferma Sanna in una nota - ad Alessio Seoni, amministratore capace e uomo di assoluto valore, che sono sicuro non si farà intimidire da insulti e minacce, esprimo totale vicinanza e piena solidarietà a nome mio e di tutta la giunta regionale".(Com)