Salerno: combustione rifiuti presso complesso balneare

- I militari della stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nell’area litoranea del comune di Pontecagnano Faiano (Sa), hanno sequestrato una superficie di circa 300 mq nella località via Lago Lucrino su cui erano state effettuate le operazioni di deposito e combustione dei rifiuti e deferito il responsabile all’Autorità giudiziaria. Il terreno utilizzato per lo smaltimento era nella disponibilità di un ampio complesso balneare utilizzato per depositare e smaltire rifiuti prodotti dalla stessa attività imprenditoriale. L’area era oggetto di controlli specifici giacché individuata quale zona di smaltimenti illeciti di rifiuti grazie ai sorvoli effettuati da velivoli del 7° nucleo elicotteri carabinieri. All’atto del controllo è stata riscontrata la combustione illecita di diverse tipologie di rifiuti, più precisamente rifiuti vegetali derivanti da sfalci e potature di giardini ed aree verdi, di pallets (pedane in legno) deteriorate e materiale di risulta derivante dall’utilizzo di travi lamellari di abete, il tutto accatastato su terreno per un quantitativo totale di circa 500 mc. I militari hanno prontamente allertato i Vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana per le operazioni di spegnimento e contestualmente avviato gli accertamenti che hanno portato alla individuazione dell’autore dell’illecito smaltimento. (Ren)