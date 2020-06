Caiazzo (Ce): Mincione (Saues), trasferire sede Saut in ex caserma carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasferire subito la sede del Saut di Caiazzo dall'istituto Pier delle Vigne alla ex caserma dei carabinieri". Lo ha chiesto in una nota Nicola Mincione, segretario organizzativo nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria: "I nuovi locali dell'ex caserma dei Carabinieri concessi dal sindaco di Caiazzo all'Asl casertana per le attività del Saut sono più che idonei e, soprattutto, sono pronti. Adesso occorre solo fare presto". Mincione ha concluso: "Davvero non si capisce perché si continui a mantenere ancora oggi una sede come quella scolastica del rione Garibaldi, assolutamente inidonea allo scopo dopo oltre un anno di incertezze è arrivato il momento di chiudere una volta e per tutte il capitolo e restituire serenità agli operatori e, soprattutto, ai cittadini". (Ren)