Spiagge: “Faz”, è l'estate della pandemia ma l'Italia "ha già vinto"

- Quella che sta per cominciare è “l'estate della pandemia” di coronavirus per l'Italia. Il paese, si legge sul quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dopo tre mesi di quarantena “inizia a riguadagnare le sue care abitudini. Sulla spiaggia, “si combatte in tutta la tranquillità la prima battaglia”. E l'Italia “ha già vinto”. La "Faz" descrive la situazione nel paese, dove la Fase 2 dell'emergenza sanitaria è in pieno svolgimento. Le restrizioni volte a contenere la diffusione della Sars-Cov2 sono state notevolmente allentate, gli italiani possono nuovamente muoversi tra le regioni e i turisti stranieri possono tornare in Italia, con le frontiere del paese riaperte dal 3 giugno ai viaggiatori provenienti dall'Ue e dagli Stati dell'area di Schengen. Citando il cantautore Paolo Conte, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” descrive “una giornata al mare” presso lo stabilimento balneare Lilandà di Sabaudia, in provincia di Latina. Tutto è esattamente come prima della crisi del coronavirus, tranne le maschere di protezione indossate dai clienti e i distributori di disinfettante. Vi sono poi i regolamenti dell'amministrazione comunale che stabiliscono in materia minuziosa le norme di comportamento per il rispetto delle misure di igiene. Come tutto il settore del turismo, gli stabilimenti balneari sono stati colpiti gravemente dalla crisi. A causa della pandemia di Covid-19, la stagione balneare è iniziata con quattro settimane di ritardo e dovrebbe concludersi il 30 settembre prossimo. Il comparto del turismo preme per una proroga fino a ottobre, al fine di compensare le perdite subite in conseguenza della crisi. (Geb)