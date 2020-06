Regionali: de Magistris, no lista Dema ma non saremo spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non saremo spettatori ma non presenterò la lista Dema". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto in diretta a "Barba e capelli" in onda su Radio Crc. "Sarà una brutta campagna elettorale - ha affermato il sindaco - le persone sono distratte da altro ma ciò che mi preoccupa è un probabile aumento del voto di scambio. Ho scelto di non candidarmi per restare sindaco di Napoli ancora per un anno; sarà un'estate calda, massimo è il nostro impegno per la città, intendiamo migliorare i servizi nonostante i tagli e proseguire la lotta alle disuguaglianze e al rischio avanzamento del crimine. Giovani e turismo sono alcune delle nostre priorità. L'obiettivo principale in politica - ha proseguito de Magistris - è costruire una coalizione con valori forti, con un programma che si realizzi nell'interesse dei cittadini. Non mi piace costruire alleanze per sconfiggere qualcuno, ma per convincere e vincere con un alto profilo etico, peraltro la destra sovranista in Campania non mi sembra il pericolo principale", ha concluso de Magistris. (Ren)