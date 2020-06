Sardegna: Todde, monitoraggio constante a garanzia efficienza mobilità Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confronto propositivo per fare il punto sulle principali criticità dei trasporti aerei nella nostra Isola. Abbiamo ribadito la richiesta di un incremento della frequenza dei voli per rendere competitiva la destinazione Sardegna". Lo ha dichiarato l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, al termine delle riunioni del Comitato paritetico di monitoraggio sulla continuità territoriale convocate nei giorni scorsi. Agli incontri - avvenuti in modalità di videoconferenza - riferisce una nota - hanno partecipato i rappresentanti della compagnia di bandiera Alitalia e di Enac. (segue) (Com)