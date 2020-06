Calcio: de Magistris, ipocrite polemiche su festeggiamenti Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' la sagra dell'ipocrisia, ci vogliono intossicare la vittoria. Se l'Oms ritiene davvero che ci troviamo di fronte ad una scena tragica, ci devono spiegare per quale motivo hanno fatto riprendere le partite". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispondendo alle domande di Corrado Gabriele e Antonio Menna su Radio Crc in merito alle polemiche relative ai festeggiamenti dei tifosi per la vittoria della Coppa Italia. "I napoletani - ha proseguito il sindaco - durante il lockdown, sono stati perfetti, responsabili e dal mese di giugno abbiamo contagio 0. Se fossi stato a Napoli la sera della vittoria sarei sceso anche io in piazza, ovviamente con la mascherina. Chi si meraviglia non sa assolutamente cosa siano calcio e tifo". "La pandemia con numeri molto elevati a Napoli non c'è stata - ha concluso de Magistris - ma non dobbiamo abbassare la guardia, ma allo stesso tempo si deve affrontare soprattutto l'epidemia sociale che si sta diffondendo nel Paese". (Ren)