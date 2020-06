Abruzzo: ambiente, domani web meeting rilancio e sviluppo post Covid-19 per aree rurali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, si terrà una sessione tecnica che si concentrerà sugli strumenti di finanziamento, sugli incentivi e le strategie proposte dall'Unione europea in materia di agricoltura e sviluppo rurale. La sessione si aprirà con i saluti di Luciano Di Martino, direttore Ente Parco nazionale della Majella, e continuerà con l'approfondimento tecnico a cura di Mauro Cappello, esperto in Fondi strutturali europei e professore presso l'Università della Tuscia e presso l'Università Roma Tre. Dopo l'intervento di Mauro Cappello, si aprirà la fase di confronto con il pubblico con una sessione di domande e risposte per dare l'opportunità ai partecipanti di individuare gli strumenti più idonei per le esigenze del territorio. La sessione sarà moderata da Gabriella Spina, responsabile del Centro Europe direct Majella. (Gru)