Abruzzo: Febbo su imprese, nuove risorse per sostenere la competitività

- "Come anticipato, dopo le opportune modifiche, e in tempi record, è stato pubblicato sul sito della regione Abruzzo il nuovo bando indirizzato alle micro, piccole e medie imprese localizzate in Abruzzo, ritirato in piena emergenza sanitaria per adeguarlo agli effetti del Covid-19 con cui le aziende potranno appunto richiedere, tra l'altro, anche contributi specifici per sostenere e recuperare le spese e gli investimenti derivanti dalla pandemia". Lo comunica l'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo. "L'attuale dotazione finanziaria, su questa misura, è pari a 5 milioni 600mila euro, e - osserva Febbo - attraverso l'anticipazione dei fondi della nuova programmazione del Fesr 2021-27, che avverrà entro tre mesi, la dotazione finanziaria sarà portata a 12/15 milioni di euro. Il nuovo avviso sarà pubblicato sul Bura del primo luglio, e dal giorno seguente sarà possibile candidare i progetti fino all'11 luglio prossimo per arrivare in tempi brevi alla concessione dei finanziamenti. Una soluzione che permette di coniugare le nostre esigenze di celerità con la necessità delle aziende di avere il tempo utile per avanzare una proposta concreta". (segue) (Com)