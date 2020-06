Napoli: De Magistris, esagerato criticare tifosi, a De Luca si è scaricato lanciafiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi sembra un po' esagerato. Napoli non ha più contagiati praticamente da quando è finito il lockdown, in città sono sette giorni che c'è il contagiozero, e in piazza c'erano solo napoletani”. Lo ha detto a Radio1 ospite di "Un Giorno da Pecora" Luigi De Magistris rispondendo alle accuse lanciate da Ranieri Guerra (Oms) che ha definito sciagurati i tifosi scesi in piazza ieri per festeggiare la vittoria in Coppa Italia: "Bisogna uscire fuori da questa ipocrisia o non si fanno giocare le partite ma se vince il Napoli chi può pensare che i napoletani non scendano in strada a festeggiare? Non bisogna esser ipocriti. E poi evidentemente si è scaricato anche il lanciafiamme di De Luca...”. De Magistris ha poi continuato: "Questa è materia sua, si vede che ha messo il lanciafiamme a riposo, nello scantinato, si è messo paura del popolo”. (Ren)