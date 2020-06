Abruzzo: Federmanager, Zes è occasione imperdibile per far crescere la Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il territorio Zes "deve essere una sintesi tra opportunità già disponibili oggi e una strategia di lungo termine, fatta di infrastrutture esistenti da completare e rendere fruibili, come i nostri scali portuali e altre da costruire, quelle a servizio dei porti per restare in tema, oppure in grado di migliorare i collegamenti fra le aree economicamente vocate e gli snodi infrastrutturali; fatta anche di territori su cui sono presenti aziende che crescono perché investono sull'innovazione e territori privi di vincoli, disponibili alle nuove imprese innovative che nasceranno nei prossimi anni. Tutto questo significa scelte che facciano prevalere il valore del merito sugli interessi di parte di questa o quella fazione, che nel caso della Zes si traduce nel raggiungimento di obiettivi minimi, che consentirebbero il rinnovo dei benefici per ulteriori 7 anni, ma che avrebbero più di una ricaduta positiva per la nostra regione: incremento dei nuovi occupati, incremento del fatturato delle imprese, numero delle nuove imprese, valore dei nuovi investimenti. Federmanager Abruzzo e Molise - conclude il presidente Corneli - agisce da sempre secondo quest'ottica e vuole mettere a sistema la sua esperienza e le sue competenze, perché anche la Zes sia uno strumento per risollevarci ed evolverci, mettendo a disposizione del futuro dell'Abruzzo ognuno il proprio contributo migliore". (Gru)