Napoli: Buonanno, ingiustificata aggressione a dipendenti welfare del Comune

- "Un'aggressione violenta e ingiustificata, perchè non è con la violenza che si pone rimedio alle enormi difficoltà quotidiane. Siamo consapevoli di essere parte di un complicato sistema di protezione sociale, che spesso confligge con gli atti amministrativi necessari. La nostra quotidiana battaglia è quella che prova a coniugare la perfezione degli atti amministrativi con le rapidità necessaria alle erogazioni di servizi e misure ai cittadini". Lo ha affermato in una nota l'assessore comunale di Napoli Monica Buonanno: "Non smetteremo mai di lottare affinche ai cittadini più fragili sia data la possibilità di vivere meglio. Questo è il motivo che mi ha spinto a volere fortemente l'albo pubblico per le tutele, atto di grande dignità e attenzione verso le persone deboli. Non finirò mai di ringraziare l'ufficio programmazione sociale per il contributo che sta dando a rendere l'albo pubblico una realtà per la città di Napoli.A tutti i dipendenti va la mia completa e piena solidarietà, comprensione e supporto, perchè mai e poi mai una persona deve trovarsi in situazioni di pericolo nello svolgimento dell'attività lavorativa". Buonanno ha concluso: "Abbiamo immediatamente contattato le forze dell'ordine per maggiore controllo degli uffici oggetto dell'aggressione, presidio pubblico di prossimità reale.Come cittadina e come Assessore sono accanto a tutti i dipendenti, affinché non si sentano soli e sappiano che l'amministrazione è come sempre dalla loro parte"(Ren)