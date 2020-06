Abruzzo: a Pescara uomo muore in acqua per un malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione balneare ancora parte nella sua dimensione tradizionale e sulle spiagge abruzzesi si registra la prima tragedia. In mattinata a Montesilvano (Pescara) un uomo di 75 anni è stato trovato morto in acqua all'altezza dello stabilimento "La bussola" in un zona abbastanza centrale e solitamente molto frequentata. Ad accorgersi dell'accaduto sarebbe stato un bagnino che ha dato l'allarme e cercato di portare l'uomo a riva. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 e l'ambulanza, ma anche gli uomini della Guardia costiera, non c'era più nulla da fare. L'anziano aveva già cessato di vivere. In queste ore si sta cercando di indenfificare l'uomo e soprattutto le cause del decesso che quasi certamente sono da imputarsi ad un malore improvviso. (Gru)