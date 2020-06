Abruzzo: cultura, Sospiri "Pescara jazz 2020 scelta coraggiosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edizione 2020 di Pescara Jazz merita un rilievo non solo per il cartellone di tutto rispetto, che è stato allestito in tempi tutt'altro che facili, ma soprattutto per il coraggio di chi ci ha creduto, nonostante le restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, e le mille misure di sicurezza, e comunque ha voluto confermare un evento atteso dalla città, dimostrando che le cose si possono fare bene, tutelando la salute dei cittadini e con attenzione. Benissimo dunque che si faccia il Pescara Jazz, sarà ora compito della Regione sottolineare lo sforzo ed essere vicini alle iniziative che sono capaci di attrarre persone, turisti, nel nostro Abruzzo". Lo ha detto il presidente del Consiglio della regione Abruzzo Lorenzo Sospiri nel corso della conferenza stampa odierna convocata per presentare il cartellone del Festival Jazz, alla presenza, tra gli altri, del direttore artistico, il Maestro Angelo Valori, presidente dell'Ente manifestazioni pescaresi, del sindaco Carlo Masci, dell'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo, degli assessori alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone e al Turismo Alfredo Cremonese, del presidente della commissione consiliare Cultura Manuela Peschi. (segue) (Gru)