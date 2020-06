Abruzzo: Federmanager, Zes è occasione imperdibile per far crescere la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Zes (Zona economica speciale) è una "grande opportunità di incontro e sinergia per le istituzioni e la classe politica che in questo momento di spinta alla ripresa possono consentire alle imprese di riprendersi e andare acanti. Ed è anche un'opportunità imperdibile, per le imprese e i propri manager, di trasformare le idee in crescita, nell'ottica di un comune benessere a vantaggio della comunità, dei territori e dell'intero comparto economico. Zes, è sinonimo di facile accesso alle infrastrutture, burocrazia minima, sgravi fiscali e un sostegno che non è assistenzialismo, ma è soprattutto incentivo alla creazione di un sistema virtuoso". Lo sostiene oggi il presidente di Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli. "Nella definizione delle aree Zes è indispensabile seguire la strategia della crescita sostenibile delle imprese che investono sul territorio - spiega Corneli - solo così è possibile creare un sistema favorevole che cresce e fa da attivatore/potenziatore delle enormi risorse abruzzesi. Parliamo di un sistema di valore, fatto di vocazioni, tenacia, senso del lavoro e orgoglio di 'fare le cose bene', come ha più volte rimarcato anche Marchionne, parlando dei valori trasmessigli dalla sua terra d'origine". (segue) (Gru)