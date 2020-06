Giugliano (Na): questa mattina la visita istituzionale del prefetto di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato presso il Comune di Giugliano in Campania per una visita istituzionale. Il prefetto è stato accolto dal commissario straordinario, Umberto Cimmino, con il quale ha affrontato le tematiche più rilevanti del contesto di riferimento, connotato da un’elevata densità abitativa, che fa di Giugliano il comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia e il terzo della regione per numero di abitanti. Inoltre l’area riveste una particolare complessità connessa alla collocazione nel quadrilatero della cosiddetta Terra dei Fuochi, alla presenza di insediamenti rom e alla pervasiva minaccia della criminalità organizzata". Lo ha reso noto la Prefettura in una nota: "Si è concordato sull’importanza della programmazione di interventi che mirino ad integrare le politiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale con quelle per l'inclusione ed il benessere sociale, la legalità e la sicurezza". Infine il prefetto ha visitato i presìdi del Commissariato della polizia di Stato, della compagnia dell’Arma dei carabinieri e del gruppo della Guardia di Finanza, incontrando il personale impegnato quotidianamente nelle attività di controllo sul territorio.(Ren)