Infrastrutture: Anas, avviato oggi varo dell’impalcato del nuovo viadotto Imera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato oggi il varo in quota del primo dei sette conci che costituiranno l'impalcato del nuovo viadotto Imera, sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Stando al comunicato stampa di Anas, la nuova struttura sarà costituita da tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale di 130 metri consentirà di scavalcare la parte centrale del corpo di frana. L'impegno di Anas proseguirà, allo scopo di ultimare l'opera nel più breve tempo possibile, con le successive operazioni di varo, che continueranno anche nei prossimi giorni. (Com)