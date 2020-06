Napoli: Rivellini (Fd'I), assessore De Majo adesso si deve dimettere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore alla cultura del Comune di Napoli Eleonora De Maio non conosce cosa è il senso dello Stato. L'assessore, che è una istituzione pubblica, non può giocare alla rivoluzionaria di noialtri e partecipare a manifestazioni in sostegno dei violenti arrestati per aver tentato di picchiare dei vigili e dei poliziotti. Chi è nelle istituzione è sempre accanto alla legalità, alle forze dell'ordine e contro i facinorosi". Lo ha detto il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini: "Facinorosi già tra l'altro conosciuti per la loro violenza. Inoltre le sue dichiarazioni sono deliranti e non si può fare finta di nulla. È comodo fare la Che Guevara seduta sulla poltrona, comoda, di assessore e pertanto decida dove stare. E se sceglie la rivoluzione si alzi da quella sedia. E se non si dimette o non la dimette il sindaco le opposizioni presentino una mozione di sfiducia anche per mostrare la vicinanza alle forze dell'ordine". (Ren)