Abruzzo: turismo, il mare di Pescara torna tutto balneabile

- "E' un bel giorno per la città di Pescara che nella salute del suo mare può finalmente ritrovare un motivo di ottimismo e di ripartenza". Non ha nascosto la sua soddisfazione il sindaco Carlo Masci nell'annunciare il ritorno alla piena balneabilità delle acque marine sui tutti i nove chilometri di costa del capoluogo adriatico che dunque, dopo anni di incertezze e di divieti, può recuperare a pieno la sua immagine agli occhi dei turisti e dei visitatori. E' stata quindi ufficializzata nel pomeriggio l'eliminazione dei divieti nei tratti di mare prospicienti via Leopardi e via Galilei. I cicli di prelievi richiesti dal Comune a febbraio, e condotti insieme all'Arta dinanzi a via Galilei e via Balilla, sono poi proseguiti autonomamente a marzo, aprile e maggio su indicazione del Ministero, dando sempre risultati positivi riguardo alla balneabilità delle acque. Fino allo scorso 8 giugno, quando è stata eseguita un'indagine suppletiva richiesta dalla Regione e il cui risultato favorevole ha confermato l'andamento precedente che permette ora di restituire ai pescaresi un mare tutto pulito. (segue) (Gru)