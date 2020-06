Abruzzo: turismo, il mare di Pescara torna tutto balneabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione ci ha dato alcune prescrizioni il mese scorso, ha detto ancora il sindaco Masci,quando ha iniziato il procedimento di classificazione delle acque; su via Galilei dovevamo aspettare due indagini dall'esito positivo e su via Leopardi dovevamo aspettarne tre, esiti che andavano poi sommati a quelli che avevamo fatto autonomamente da febbraio. Il risultato è stato altrettanto positivo e quindi oggi siamo qui a esprimere tutta la nostra soddisfazione per un mare che è ora tutto balneabile. Abbiamo chiesto alla Regione di eliminare i divieti temporanei su via Galilei e via Leopardi cosa che è avvenuta tempestivamente, nel primo caso nei giorni scorsi mentre su via Leopardi con un'ordinanza di queste ultime ore. Oggi possiamo dire con grande piacere che il mare di Pescara è pulito e questo fa sì che grazie alle opere che andremo a realizzare per rendere anche il fiume non più inquinato, ossia le 9 vasche di raccolta della prima pioggia e l'ampliamento del depuratore per un totale di 20 milioni di euro, non siano più un sogno le nostre ambizioni di portare a Pescara la Bandiera Blu. Ringrazio tutto quello che ci hanno aiuto per evitare che i divieti di balneabilità divenissero permanenti, cosa che non era per niente scontata". (Gru)