Napoli: al via nuovo programma del Comune a sostegno di progetti di innovazione sociale

- Domani, alle ore 10.30, in diretta streaming dalla pagina Facebook dell'assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro del Comune di Napoli verrà presentato il progetto "I quartieri dell'innovazione", un programma dell'assessorato alle Politiche sociali e al Lavoro che mira a promuovere inedite forme di innovazione, creatività e sostenibilità capaci di apportare trasformazioni di valore alla città. Il percorso iQ insiste su 4 Aree bersaglio della Città metropolitana di Napoli: Municipalità II, III, VI e VIII. Attraverso iQ verranno accolte e selezionate le migliori proposte progettuali da inserire in processi di incubazione ed accompagnamento, finalizzati all'erogazione di contributi economici per la sostenibilità di progetti di innovazione sociale. Un programma costituito da due avvisi rispettivamente rivolti a gruppi informali ed enti del terzo settore che siano in grado di disegnare e presentare nuovi servizi per i territori e per le comunità. Aprirà la giornata l'assessore Monica Buonanno e saranno presenti gli esperti del comitato scientifico di IQ oltre all'Autorità di gestione del Pon Metro Giorgio Martini. (Ren)