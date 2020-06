Abruzzo: ambiente, domani web meeting rilancio e sviluppo post Covid-19 per aree rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di informazione Europe direct Majella dell'Ente Parco nazionale della Majella, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea e l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, organizza un web meeting dal titolo: "Rilancio e sviluppo post-Covid 19 per le aree rurali: sostegno dai Fondi europei per i sistemi produttivi delle zone rurali abruzzesi". Obiettivo dell'incontro è illustrare le misure che l'Unione europea mette a disposizione degli operatori economici, e in particolare, degli imprenditori agricoli e di chi intende investire tempo e capacità nello sviluppo delle zone rurali, che sono la cifra caratteristica delle aree interne abruzzesi. Il web meeting fornirà indicazioni pratiche sulle opportunità di finanziamento alle organizzazioni agricole abruzzesi, che rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio e che stanno attraversando un periodo difficile a seguito della pandemia. (segue) (Gru)