Infrastrutture: Ferrovie, approvato progetto definitivo tratta Hirpinia-Orsara (2)

- Stando alla nota, l’appalto del secondo e terzo lotto della tratta Frasso Telesino-Vitulano (tratta Telese-San Lorenzo e San Lorenzo-Vitulano) è stato aggiudicato il 5 giugno 2020. A breve, in linea con la programmazione prevista dal commissario straordinario di governo, saranno consegnati i lavori delle tratte Frasso Telesino-Telese e Apice-Hirpinia. Proseguono poi regolarmente le attività di cantiere per i lotti Napoli-Cancello e Cancello-Frasso Telesino. Per la Orsara-Bovino, ultimo lotto della Napoli-Bari, è in fase di chiusura la conferenza di servizi, a cui seguirà l’avvio delle attività negoziali. Il miglioramento delle connessioni ferroviarie fra la Regione Puglia e le province più interne della Regione Campania alla linea Av/Ac Milano-Roma-Napoli, prosegue la nota, è il primo passo di un ampio processo di integrazione e di sostegno allo sviluppo socioeconomico del Mezzogiorno, connettendo due aree che da sole rappresentano oltre il 40 per cento della produzione meridionale. La nuova linea Napoli-Bari, dal valore di 6,2 miliardi di euro, faciliterà gli spostamenti dal capoluogo pugliese verso Napoli e Roma, riducendo i tempi di viaggio rispettivamente in due e tre ore. (Com)